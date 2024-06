Grenspendelaars moeten rekening houden met wachttijden aan de grens; tijdens EK voetbal strenge controles gepland

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 7 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUITJE | NOG NIET WARM

Vanochtend verloopt het redelijk bewolkt met af en toe nog een paar kleine opklaringen, maar de andere kant is er vanuit Drenthe ook kans op een paar buitjes. Meer kans op buien is er in het noorden en door het Waddengebied. Daar is vanochtend lokaal ook onweer. Vanmiddag zijn er eerst ook veel wolkenvelden maar later is het vrij zonnig met wat stapelwolken. De temperatuur is vanmiddag 16 á 17 graden en er is dan een matige zuidwestenwind: windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht wordt het rustig maar vannacht neemt de bewolking weer toe en morgen is er ook kans op een paar regenbuien. Dat is vooral in de loop van de ochtend en morgenmiddag, morgenavond is het droog en vrij helder. Maximum morgen 17 á 18 graden.

Zondag is het ook licht wisselvallig met weliswaar wat zon maar ook vrij veel bewolking en soms een bui. Meer kans op buien is er in de loop van de maandag en met name op dinsdag volgende week. Hoge temperaturen zijn voorlopig dan ook niet te verwachten: het blijft nog wel een week een beetje koel en fris.