Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW EEN PAAR BUIEN | MORGEN GEHEEL DROOG

Zo af en toe zijn er vandaag nog een paar opklaringen, maar in het algemeen is er vrij veel bewolking en vanmiddag en in het begin van de avond is er kans op een paar regenbuien. Er staat een matige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 4), vanavond draait de wind naar het noordwesten en de maximumtemperatuur is 17 á 18 graden.

Later vanavond en komende nacht wordt het rustig en helder met windkracht 1 tot 2, de temperatuur daalt vannacht tot ca. 6 graden. Morgen zijn er daarna nog mooie zonnige perioden maar de bewolking neemt toe en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op een paar kleine buien. Matige west-noordwestenwind morgen, maximumtemperatuur 16 á17 graden.

Maandag is er een kleine verandering in het weerpatroon. Een grotere buienstoring ontstaat boven Engeland en die komt over ons land en voor een deel over ons. Daarom is er in de loop van de kans op een flinke periode met regen. Dat geeft dan mogelijk 10 mm regen tot aan de dinsdag, en het zal in de regen maandag ook koud worden met 13 tot 15 graden. Daarna is er wat zon en een bui en is het nog fris, eind volgende week is de 20 graden weer mogelijk.