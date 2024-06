Boominspecteurs op pad om zieke iepen op te sporen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD MET VEEL REGEN | VOORLOPIG GEEN WARMTE

Het mooie weer is vandaag even voorbij want een actief lagedrukgebied trekt vanuit het westen over het midden van het land naar Duitsland. Veel wind hoeven wij daarvan niet te verwachten, maar wel veel regen: zowel vanochtend, vanmiddag, als vanavond valt er vaak regen en in totaal kan 20 mm aan neerslag gaan vallen. Of wellicht nog meer. De wind is veranderlijk en niet sterk, de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden, dus koud is het ook nog eens.

Vannacht trekt die depressie over Noord-Duitsland weg en het wordt geleidelijk droger met een enkele bui en een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen zal de buiigheid opleven en daar zullen enkele flinke buien bij zijn. Er is ook kans op onweer en ook morgen is het koud met middagtemperaturen rond 14 graden.

Woensdag is er wat minder wind en zijn er weer mooie opklaringen, maar er kunnen nog wel een paar buien vallen. Donderdag is niet veel anders en dan wordt het ongeveer 17 graden, eind van de week en volgend weekend is het 18 tot 20 graden, met soms wat zon en soms wat regen.