Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN ENKEL BUI | MORGEN KOUD EN REGENACHTIG

Het is nog zonnig begonnen en ook vanmiddag is er nog af en toe een beetje zon, maar de bewolking zal toch weer gaan overheersen. En er is toch ook weer kans op een paar buien. Maar de buienkans is minder groot dan gisterenmiddag en de meeste tijd is het nog wel droog, ook vanavond. Warm is het nog steeds niet met een middagtemperatuur rond 17 graden, de wind is matig uit het westen met windkracht 3 tot 4.

Vannacht is het droog met minder wind maar het raakt geheel bewolkt en morgenochtend gaat het regenen. Dat kan morgen ook lang gaan duren want een actief lagedrukgebied trekt over het midden van het land naar Duitsland. Zelfs morgenavond kan er nog af en toe regen vallen. De wind is door dat lagedrukgebied veranderlijk en de temperatuur is door de bewolking en de regen erg laag: die is 12 tot 14 graden.

Dinsdag en woensdag is er een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind met nog enkele buien en af en toe weer wat zon en 14 tot 16 graden. Donderdag zou helemaal droog kunnen blijven maar vrijdag en volgend weekend neemt de kans op regen weer wat toe. Dat is dan wél met maxima rond de 20 graden.