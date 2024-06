Achttien nieuwe Energieboswachters in Groningen

GRONINGEN – De natuur heeft er een steuntje in de rug bij gekregen. Achttien nieuwe burgerexperts hebben namelijk met succes de training Energieboswachter afgerond. Zij namen op 5 juni hun certificaat in ontvangst, na een rondleiding over Zonneweide Glimmen. Tijdens deze laatste bijeenkomst presenteerden de Energieboswachters ook hun praktijkopdrachten. De burgerexperts kunnen zich vanaf vandaag Energieboswachter noemen en waken – net als al de zeventien eerder opgeleide Energieboswachters – over de natuur in Groningen op plekken waar wind- en zonneparken tot stand komen. Op die manier kan de energietransitie in volle gang worden voortgezet, terwijl tegelijkertijd ook de biodiversiteit op die plekken een boost krijgt.

Groene energie en meer natuur gaan hand in hand

Vanuit meerdere Natuur en Milieufederaties worden al vier jaar op rij Energieboswachters opgeleid. Dit zijn vaak betrokken bewoners of leden van lokale vrijwilligersgroepen, die zich graag inzetten voor wind- en zonneparken waarin de natuur haar vrije gang kan gaan. Daniëlle Soppe, cursist: ‘Voor mijn praktijkopdracht onderzocht ik met een groepje wat ervoor nodig is om diersoorten als de waterspitsmuis en bijvoorbeeld een specifieke bijensoort als de pluimvoetbij zich thuis te laten voelen op een zonnepark. Dat was een flinke klus, maar ontzettend leerzaam. Ik heb veel kennis opgedaan over ecologie, landschap en zaken als een bestemmingsplan. Een zonnepark hoeft geen groene woestijn te zijn, maar kan met de juiste toevoegingen echt de biodiversiteit verrijken.’

De Energieboswachter

Binnen de training worden kennissessies gehouden en praktijkopdrachten uitgevoerd. Hiermee zijn de nieuwe Energieboswachters helemaal voorzien van kennis om hun rol te vervullen. In hun rol gaan zij bijvoorbeeld om tafel met gemeenten en energiecorporaties om inhoudelijk advies te geven voor nieuwe wind- of zonneparken.

Deze burgerexperts weten als de besten hoe zonneparken op zo’n manier kunnen worden opgezet, dat de biodiversiteit in dat gebied wordt versterkt door bijvoorbeeld bloemenparken aan te leggen. Maar ook is het mogelijk om de zonnepanelen te combineren met een fijne buitenruimte waarin bijvoorbeeld honden kunnen worden uitgelaten. Daarnaast hebben zij veel lokale kennis en zijn ze een verbindende factor tussen beleid en de buurt, waardoor buurtbewoners gemakkelijk betrokken raken bij de ontwikkeling van energieprojecten in hun buurt. Op dit moment zijn er 314 Energieboswachters actief in heel Nederland.

Samenwerken met Energieboswachters

Wil je gebruikmaken van de kennis en kunde van een van een Energieboswachter bij jou in de buurt? Kijk dan op energieboswachter.nl.