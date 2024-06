Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG FLINKE BUIEN | EIND VAN DE WEEK ZACHTER

Na de regenpartij van gisteren wordt het vandaag een wisselvallige dag met weliswaar af en toe zon maar vanochtend ook al een enkele bui. Vanmiddag gaat de buiigheid ook opleven en kunnen er enkele flinke voorbijkomen. Dat duurt tot in de eerste helft van de avond en daarna is het de meeste tijd droog. Een enkele bui kan ook onweer produceren en ondanks de opklaringen is het koud met een maximumtemperatuur rond 14 graden. De wind is meest matig uit het westen tot noordwesten.

Vannacht is het bij ons droog, bij het Wad en in de Eemsdelta zijn nog wel enkele buien. De minimumtemperatuur is 7 graden. Morgen gaan er nog een paar buien ontstaan maar er zijn meer opklaringen, bij 14 á 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind.

Donderdag is het vergelijkbaar weer met een zwakke zuidwestenwind. Vrijdag en het weekend wordt het zachter, met af en toe een beetje regen.