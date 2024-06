DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In de nacht van 26 op 27 mei is in Meppen een poging tot moord op een jongen gepleegd. Het slachtoffer werd door vier personen aangevallen. Deze vier zijn bekenden van hem. Drie van hen zouden later hebben besloten de jongen te vermoorden. Naar verluidt hebben ze zijn handen vastgebonden en hem in de Eems gegooid. Het slachtoffer wist op eigen kracht uit het water te komen en hulp te zoeken. Hij werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Het levensgevaar is inmiddels geweken. Bij de vier verdachten gaat het om een 24 jarige man, een 27 jarige vrouw en twee pubers. Zijn zijn kort na het incident aangehouden. Drie van hen wordt poging tot moord ten laste gelegd. De vierde wordt beschuldigd van hulp bij een poging tot moord. De vier zitten in voorarrest. Waarom zij tot hun daden kwamen is niet bekend.

Papenburg

Tussen donderdagnacht en zondagochtend acht uur is aan de Dieckhausstraße een auto tegen een boom gebotst. Hierdoor raakte de boom ernstig beschadigd. Mogelijk gaat het om een Mercedes Vito of Viano. De bestuurder is er vandoor gegaan.

Op 5 juni is tussen 18.00 en 18.30 uur op de parkeerplaats van Kaufland aan de Deverweg een zwarte Citroën C1 aangereden. De wagen stond ter hoogte van de hoofdingang geparkeerd. De dader is doorgereden.

Dörpen

De 65 jarige bestuurder van een e-scooter die zaterdag om 10.40 uur op de Dorenkamp ten val kwam is gistermiddag aan zijn verwondingen overleden.