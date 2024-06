Kwart van de stemmen gemeente Westerwolde op PVV

WESTERWOLDE – Op 6 juni is in de gemeente Westerwolde bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ruim een kwart van de stemmen uitgebracht op de PVV. De opkomst was hoger dan bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement. Nu kwam 44% van de Westerwolders naar de stembus, tegen 37% in 2019. Landelijk was de opkomst dit jaar 47%.

Je kunt de volledige uitslag zien op https://mijnstembureau-westerwolde.nl/uitslagen/ep/totaal

Op het plaatje zie je de uitslag van 2024 in vergelijking met die van 2019.

NB: In 2019 deden Groen Links en PVDA apart van elkaar mee, de percentages van beide partijen zijn in dit diagram bij 2019 bij elkaar opgeteld. In 2019 deden ChristenUnie en SGP met een gezamenlijke lijst mee. De percentages van beide partijen zijn in dit diagram voor een goede vergelijking bij 2024 bij elkaar opgeteld.

Alle cijfers van 2019 zijn terug te vinden op http://www.verkiezingsuitslagen.nl/…/EP20190523/686090

Bron: Gemeente Westerwolde