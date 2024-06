Omwonenden Zuiderveen laten zich voorlichten over de voorgenomen proefboring van Nobian

WINSCHOTEN – Vandaag organiseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een inloopbijeenkomst in De Klinker over de voorgenomen evaluatieboring (proefboring) van Nobian naar zoutwinning nabij Zuiderveen. Hierbij waren vertegenwoordigers van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nobian en Staatstoezicht op de Mijnen aanwezig.

Nobian heeft plannen voor een proefboring nabij Zuiderveen in Winschoten om te onderzoeken of de ondergrond daar geschikt is voor zoutwinning. Het ministerie van EZK heeft een ontwerpbesluit genomen over de omgevingsvergunning voor de proefboring, dit besluit lag vandaag tijdens de inloopbijeenkomst ter inzage. Omwonenden en belangstellenden konden vragen stellen over de voorgenomen boring, de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, de procedure van aanvraag tot besluit en hoe een zienswijze (reactie) in te dienen.

Het ontwerpbesluit ligt tot 11 juli ter inzage in het gemeentehuis ter inzage. Middels een zienswijze kan gereageerd worden op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten. Dit kon vandaag tijdens de inloopbijeenkomst, telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 69 70, te mailen naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl met daarbij vermeld ‘Boring Zuiderveen’ of per post naar: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Inspraakpunt Omgevingsvergunning boring Zuiderveen, Postbus 111 9200 AC Drachten.

Ook gemeente Oldambt kan, net als ieder ander, bezwaar maken.

Het is de bedoeling dat de proefboring (evaluatieboring) in de buurt van het Babybos plaats vindt. Het proces zal dan gedurende 5 tot 7 weken, duren 24/7 dus zonder onderbreking. De totale werkzaamheden gaan ongeveer een jaar in beslag nemen. Als de hele procedure met succes wordt doorlopen, dus niet gehinderd door bezwaren en beroepen van gemeente en/of inwoners, belangengroepen etc., zou de proefboring ergens in 2025 plaats kunnen vinden.



Nodeloos te vermelden dat lang niet iedereen het op voorhand eens is met de plannen en dat dit zowel met spandoeken als met woord en gebaar duidelijk wordt gemaakt. De mensen op de foto met middelvingers zijn VCP leden Jan Kenter (fractievoorzitter) en Harma van der Laan (secretaris).



Op 24 juni a.s. organiseert Nobian, van 17.00 uur tot 21.00 uur op Landgoed Westerlee, opnieuw een inloopavond.

https://gebiedsproceszuiderveen.nl/omgeving/inloopbijeenkomst-24-juni-2024

Foto’s en info: Anita Meis