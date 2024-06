Ontdek de Driewiel- en Duofiets op 26 juni in Ter Apel

TER APEL – Westerwolde Beweegt organiseert op woensdag 26 juni in Ter Apel een ontdekdag over

driewiel-en duofietsen. Een driewielfiets is ideaal voor wie niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of het evenwicht niet zo goed meer is. Wie wil weten hoe het is om op een driewieler te fietsen, is van harte welkom tijdens deze ontdekdag. Stichting DuoFietsen Ter Apel e.o. is aanwezig met een duofiets. Het event vindt plaats op de parkeerplaats aan de Havenstraat te Ter Apel van 13.00-16.00 uur. Deelname is gratis.



Ontdekdag

Tijdens de ontdekdag van de Fietsersbond vertellen ervaren fietsdocenten je alles wat je moet weten over

driewielers. De docenten zijn er ook om al je vragen over de fiets te beantwoorden. Het is bijvoorbeeld

mogelijk om je eigen fiets te laten ombouwen naar een driewielfiets. Neem je eigen fiets mee en laat je

adviseren door de Fietsersbond over de mogelijkheden. Tijdens de ontdekdag zijn ook verschillende

driewielfietsen beschikbaar, zodat je onder begeleiding een proefrit kan maken. Er is geen

aankoopverplichting.



Stichting DuoFietsen Ter Apel e.o. is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Zij zijn de gasten. Samen kunnen de gast en een vrijwilliger van DuoFietsen Ter Apel fietstochten maken op een duofiets met elektrische trapondersteuning.



Wie organiseert dit?

De Ontdek de Driewiel- en Duofiets wordt georganiseerd door Westerwolde Beweegt samen met Stichting DuoFietsen Ter Apel e.o., Stichting Welzijn Westerwolde, Huis voor de Sport Groningen, de Fietsersbond, VeiligheidNL en Senza Communicatie.