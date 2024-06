Provincie reserveert 26 miljoen voor fietsen in Groningen

GRONINGEN – ‘Iedereen op de fiets’. Zo heet het nieuwe fietsprogramma waarin staat welke projecten de provincie de komende vier jaar gaat uitvoeren. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen fietsen in Groningen. Daarnaast komen er nieuwe en verbeterde fietsverbindingen en is er aandacht voor verkeersveiligheid en fietsenstallingen. Voor de plannen is 26 miljoen euro gereserveerd.



Bijna driekwart van de Groningers fietst minimaal één keer per week. Eén op de vijf Groningers fietst bijna nooit. Dit komt bijvoorbeeld omdat hun gezondheid het niet toelaat om te fietsen, of omdat ze de reistijd op de fiets te lang vinden. Voor aangepaste fietsers, zoals driewielers of duofietsen, zijn niet alle fietspaden begaanbaar. De paden zijn niet breed genoeg of er zitten obstakels in het fietspad, zoals hekken en paaltjes. De provincie heeft in het nieuwe programma meer aandacht voor deze ‘niet-fietsers’ en aangepaste fietsers.



Vaker op de fiets

Uit cijfers blijkt dat het gebruik en de waardering van Doorfietsroutes flink is gestegen.

Om woon-werkverkeer op de fiets te bevorderen blijft de provincie inzetten op fietsverbindingen van en naar de grote kernen. Doorfietsroutes vanuit Assen, Leek en Zuidlaren richting Groningen worden in de komende jaren afgerond. Ook naar regionale kernen zoals Veendam en Winschoten zijn plannen voor een Doorfietsroute. Voor korte ritten naar de supermarkt, sportclub of het museum komt een campagne die Groningers verleidt om vaker de fiets pakken.



Jong op de fiets

Jong geleerd is oud gedaan. De provincie wil kinderen op jonge leeftijd vertrouwd maken met de fiets en hun ouders stimuleren om ook vaker de fiets te pakken. De provincie gaat door met programma’s om de fietsvaardigheid van schoolkinderen te verbeteren, zoals HiBike en Jong op de Fiets.



Betere fietsenstallingen

De provincie wil dat Groningers vaker de fiets pakken naar het station of een bushalte, en vanaf daar verder reizen met de trein of bus. Daarom is er geld beschikbaar voor het verbeteren van overstappunten van de fiets op openbaar vervoer en omgekeerd. Op stations, bij bushaltes en P+R’s investeert de provincie in meer en betere fietsenstallingen.



Fietsgebruik blijven stimuleren

Gedeputeerde Mobiliteit Johan Hamster: “We vinden het belangrijk dat iedereen die wil fietsen, kan fietsen. Daarom investeren wij de komende jaren weer veel geld in fietsprojecten. Daarbij hebben we ook oog voor verkeersveiligheid. Want helaas zien we steeds meer fietsongelukken in onze provincie. Die negatieve trend willen we doorbreken.”