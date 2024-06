Restaurant ’t Nije Hemelriek door brand verwoest

GASSELTE – Vannacht is Restaurant ’t Nije Hemelriek afgebrand.

Rond elf uur gisteravond is brand ontstaan in het Restaurant ’t Nije Hemelriek aan de Houtvester Jansenweg in Gasselte. Brandweer Gieten ging met spoed ter plaatse. Al snel werd opgeschaald naar middel brand en werden de brandweerkorpsen van Borger, Gasselternijveen, 2e Exloërmond en Annen eveneens gealarmeerd. De brand was toen al uitslaand.

De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en voorkwam dat de brand zich naar het bos uitbreidde. Met behulp van een kraan werd het gebouw gesloopt om de nog brandende resten te kunnen afblussen. Van het gebouw is niets meer over. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De zwemplas is vanwege de brand afgesloten. In het water en op het strand liggen verschroeide resten en roet. Dit moet eerst worden opgeruimd. Het is niet uitgesloten dat de zwemplas wordt leeggepompt. Hierover valt vandaag de beslissing.