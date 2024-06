Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp Vlagtwedde viert 100 jarig bestaan

VLAGTWEDDE – Deze maand is het 100 jaar geleden dat Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp Vlagtwedde is opgericht.

Op 27 juni 1924 werd Lijkwagenvereniging Voormalig Kerkdorp Vlagtwedde opgericht. Daarvoor werd het begraven en alles wat er om toe moest gebeuren door buurtbewoners verzorgd; het zogenaamde noaberschap. Maar ook in 1924 liepen de kosten steeds verder op. Met het oprichten van een vereniging en daarmee de opbrengsten van de contributie konden de uitvaarten worden betaald.

Nu, een eeuw later, is de uitvaartvereniging met 1.500 betalende leden nog steeds springlevend. Wel is de naam veranderd in Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp Vlagtwedde. Het huidige bestuur wordt gevormd door: Harm Tammes, voorzitter, Fenna Stedema, penningmeester, Truida Vieregge, secretaris, en de leden: Kees Bakker, Gert Baas, Geert Wijnholds en Rita Kruize. Jetsko Huiting is administrateur.

De uitvaartvereniging beschikt sinds 1993 over een eigen aula in ’t Kruispunt aan de Beatrixstraat in Vlagtwedde. De aula heeft de laatste jaren een “make over” ondergaan. Zo zijn er kunststoffen kozijnen, nieuwe daken, zonnepanelen en zelfs een laadpaal geplaatst. Ook binnen is alles gemoderniseerd. Naast een familiekamer zijn er vier gekoelde ruimtes waar overledenen kunnen worden opgebaard. Ook is er een aparte ruimte voor de laatste verzorging van de overledene en een condoleancekamer. De opbaarkamers worden zo nodig ook door andere uitvaartondernemingen gebruikt. Uiteraard kan de laatste verzorging en het opbaren ook bijvoorbeeld in de woning van een overledene plaatsvinden.

Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp Vlagtwedde werkt, wat betreft de verzorging van de overledenen en de dragers, samen met Begrafenisvereniging Onstwedde en DLE Uitvaartzorg Emmen. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden. Bij overlijden wordt aan de nabestaanden geen geldbedrag uitbetaald. De uitvaartvereniging bekostigt de verzorging van de overledene, het vervoer vanaf het overlijden tot de uitvaart, het gebruik van de opbaarruimte, 50 rouwbrieven, de dragers, het condoleanceregister en de uitvaartleider van DLE Uitvaartzorg Emmen. Nabestaanden hebben gedurende de periode dat hun geliefde in de aula ligt opgebaard daar onbeperkt toegang.

“Men moet niet denken dat het bij ons in het bestuur allemaal droefenis is” vertelt voorzitter Harm Tammes. “De vergaderingen, die in de familiekamer plaatsvinden, zijn gezellig en één keer in de twee jaar hebben we een uitje”, aldus Tammes.

Klik HIER voor meer informatie over Uitvaartvereniging Het Voormalig Kerkdorp Vlagtwedde.

C. Glazenburg

Foto’s: Jan Glazenburg