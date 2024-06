VLAGTWEDDE – Vlagtwedder Landbouwbeurs nog steeds springlevend



Komend weekend is er weer een Vlagtwedder Landbouwbeurs.

Een tevreden Joan Jansen, die zorg draagt voor de indeling van de standhouders op de beurs, vertelt dat alle beschikbare stands bezet zijn.

Voor bestuurslid Derk Jurrie Van der Wal is sinds de vorige beurs nog weer een droom uitgekomen, dit jaar weer een reuzenrad en nog weer een grotere. Bezoekers kunnen tegen een vergoeding de beurs van boven af bekijken. Standhouders konden vooraf voor hun relaties muntjes bestellen.



Geschiedenis Vlagtwedder Landbouwbeurs

Al in 1905 werd de eerste Vlagtwedder Landbouwbeurs georganiseerd door de Tentoonstellingscommissie Vlagtwedde.

Een advertentie uit 1908 vermelde dat er een keuring was van tuigpaarden, merries en veulens, melkkoeien en vaarzen, schapen, lammeren, kippen, konijnen, smids- en stelmakerswerk, fraaie nuttige handwerken, teken- en snijwerk van scholieren, tuinvruchten en bloemen, bijenbenodigdheden en alles wat vrij ter opluistering zou kunnen dienen.

De winnaars van de keuringen konden grote prijzen winnen en dat zorgde voor veel deelnemers en publiek.

De tentoontstellingsdagen waren heel belangrijk voor de inwoners van Westerwolde.

Hoe belangrijk bleek uit een in 1929 georganiseerde verloting om de kas te spekken, de loten kosten maar liefst één gulden per stuk, een heel groot bedrag in die tijd. Er werden er maar liefst 15.000 van verkocht.

In de begindagen was het een jaarlijks ééndaags evenement en groeide het snel.

Er kwamen wel veel steeds meer activiteiten bij: optredens van muziekkapellen, kermissen, grote gymnastiekfeesten en korfbalwedstrijden.

In 1930 werd het een driedaags evenement, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de tentoonstelling zes jaar lang niet georganiseerd.

1955 was een bijzonder jaar, Prins Bernhard stelde een zilveren medaille beschikbaar voor een van de winnaars van de veekeuringen. Deze werd gewonnen door de eigenaar van de beste produktiekoe.

In 1972 was het over met de Vlagtwedder Tentoonstellingsdagen. Het comité bleef echter bestaan en beheerde het manifestatieterrein en het geld dat nog in kas zat voor een nieuwe start.

Sinds 1996 ging een jong, nieuw comité aan de slag en organiseerde met groot succes een grote driedaagse landbouwbeurs, er kwamen meteen duizenden mensen op af.

Sinds 1997 is het een tweejaarlijks evenement om af te wisselen met de Landbouwmanifestatie in Zuidlaren.

Deze formule bleek een succes en de beurs is sindsdien alleen maar gegroeid.

Bijzonder is dat het comité die in 1996 met veel enthousiasme de Vlagtwedder Landbouwbeurs weer nieuw leven inblies de beurs nog steeds met erg veel plezier organiseert.

En zoals ze zelf zeggen: “we hebben allemaal twee weken de “Landbouwbeurskoorts”.



Bron: Vlagtwedder Landbouwbeurs

Geert Smit