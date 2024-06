1787 Blues Rock: een opkomende blues sensatie uit Oost-Groningen in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen

VEELERVEEN – In de uitgestrekte en rustige omgeving van Oost-Groningen, in de omgeving van Westerwolde en Stadskanaal, vindt een opmerkelijk muzikaal fenomeen plaats dat de harten van blues liefhebbers sneller doet kloppen. De band 1787 Blues Rock, bestaande uit de getalenteerde muzikanten: Albert Huizeling, Wout van Staveren, Egbert Stratingh en Bart Potze, verovert gestaag een plek in de blues scene met hun unieke sound en ongeëvenaarde passie voor muziek. Samen vormen deze vier muzikanten een onverslaanbare combinatie die de harten van hun publiek verovert en hen meeneemt in een meeslepende blues ervaring.

Met hun roots stevig verankerd in de Groningse bodem, weet 1787 Blues Rock de rijke tradities van de blues te eren en tegelijkertijd een frisse en eigentijdse benadering van het genre te brengen die zowel doorgewinterde blues liefhebbers als nieuwkomers zal aanspreken. Het repertoire bestaat o.a. uit nummers van: Wilson Picket, Buddy Guy, Freddy King en The Doors. Daarnaast spelen ze eigen geschreven nummers.

Zaterdagavond 29 juni treedt de band op in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur. Kaarten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348.



Na de zomervakantie is op zaterdag 28 september een optreden van de 6-koppige formatie Something Else. Een avond Golden Oldies met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Repertoire o.a. Elvis Presley, The Doobey Brothers, The Bee Gees, Eric Clapton en veel meer. Aanvang 20:30 uur.