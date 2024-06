Braderie Blijham valt deels in het water

BLIJHAM – Vanmiddag werd in het kader van de feestweek door Buitengewoon Blijham een braderie georganiseerd.

Het zit de organisatie van de feestweek in Blijham niet mee. Nadat maandag de Arboretumwandeling en het open huis bij tennisvereniging Odivia vanwege de regen moesten worden afgelast, werd bekend dat ook zaterdag de Autospeedway in de Kuip en de Fietsleven Gerben Kroesomloop geen doorgang kunnen vinden. Het goede nieuws is dat er zaterdag een extra activiteit aan het programma is toegevoegd. Van 14.00 tot 17.00 uur wordt in de Koningsspil bingo voor het de hele familie georganiseerd. Vrije inloop! vol=vol Wil je zeker zijn van een plekje meld je dan aan via organisatie@buitengewoonblijham.nl

Vandaag was er een braderie met optredens van zanger Ronald van der Woude en demonstraties cheerleading en turnen van SVB en een optreden van Muziekvereniging DOK. De braderie was veel groter dan de laatste jaren het geval was. Er werden diverse artikelen aangeboden en verenigingen presenteerden zich. Helaas gooiden enkele fikse regenbuien meerdere keren roet in het eten.

Foto’s: Catharina Glazenburg en Henk Pruim + video