Fietsexcursie over essen van Anderen, Eext en Rolde

ROLDE – Fiets je mee over de essen van Anderen, Eext en Rolde? In samenwerking met de Agrarische Natuur Drenthe organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een fietsexcursie op 30 juni 2024 van 9:30 tot 12:30 uur. Start is bij het kantoor van de Agrarische Natuur Drenthe, Gieterstraat 45 in Rolde.

De excursie begint met een korte presentatie en een kop koffie, aangeboden door Agrarische Natuur Drenthe in haar kantoor in Rolde. De fietstocht van ca. 25 km gaat langs zichtbare beheermaatregelen in de prachtige omgeving van Anderen, Eext en Rolde. Gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa vertellen onderweg over de verschillende aspecten van natuur en landschap’.

De coöperatie Agrarische Natuur Drenthe spant zich in om de biodiversiteit en de duurzaamheid in de agrarische sector te helpen vergroten. Via het stelsel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) stimuleert de coöperatie de deelnemende landbouwbedrijven om maatregelen te treffen voor weide- en akkervogels en voor soorten die afhankelijk zijn van poelen, ruigtes, houtwallen en bosjes. Ook begeleidt de coöperatie de ondernemers bij de uitvoering van deze maatregelen.

Aanmelden bij r.burgler@andrenthe.nl

(max. 16 deelnemers)

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.