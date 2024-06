Leden S.A.S.R.A brengen eerbetoon aan hun gesneuvelde Belgische kameraden in Veele

VEELE – Vanmiddag brachten leden van de S.A.S.R.A. ( The Soldiers’ and Aviators’ Scripture Readers Association) uit Engeland een bezoek aan het monument bij de Rolinbrug in Veele.

Op 12 april 1945 werd Veele bevrijd door parachutisten van het Belgische S.A.S. ( Special Air Service). Hierbij kwamen drie mannen om het leven, te weten: P.H. Rolin, J. Breuer en E. Hazard. Voor hen is bij de Rolinbrug in Veele een monument opgericht, wat gemaakt is van de brokstukken van de in 1945 vernielde brug. Op de steen is een bronzen veer en een gedenkplaat bevestigd en sinds 2019 prijkt als eerbetoon aan de bij de bevrijding betrokken Belgische parachutisten op het monument de S.A.S. wing.

Ieder jaar worden bij het monument de betreffende Belgische parachutisten herdacht. Op 12 april hangen er de Belgische en Nederlandse vlag halfstok en een dag later in top. Het terrein wordt door Plaatselijk Belang Veele netjes onderhouden. Hiervoor kreeg Plaatselijk Belang, bij monde van Wubbe Kuper, vandaag een compliment van een van de leden van de Belgische S.A.S. Hij begeleidde een bus met daarin leden en hun familie van de S.A.S.R.A. ( The Soldiers’ and Aviators’ Scripture Readers Association) uit Engeland. Zij maakten dezelfde tocht die hun Belgische kameraden tijdens de bevrijding ook maakten en hielden stil bij de ter nagedachtenis opgerichte monumenten.

Een aalmoezenier sprak er een gebed, waarna een doedelzakspeler een lied speelde. Ook werd namens de S.A.S.R.A. een krans bij het monument geplaatst.

Helaas was Plaatselijk Belang Veele niet op de hoogte van de komst van de Engelse gasten. Wubbe Kuper, die op het laatste moment door een buurtbewoner werd ingelicht, maakte met zijn telefoon onderstaande foto’s, waarvoor dank!