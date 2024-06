Scootmobiel tochten op 21 juni bij BCM in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG LICHT WISSELVALLIG | LANGZAAM ANDER WEER

Het is ook vandaag nog een beetje een wisselvallige dag, al zijn er meer opklaringen dan gisteren. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag is er toch ook weer kans op een paar buien en daar kan nog een redelijke bui tussenzitten. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten en de temperatuur is laag met een maximum van 15 graden, maar vanavond daalt het vrij snel tot een graad of 10.

Komende nacht is het ook opnieuw koud met een minimumtemperatuur van 5 graden en daarom komt er weer veel dauw op de auto en het gras.

Morgen zijn er stapelwolken en zonnige momenten, met kans op de vorming van enkele buien. Maximum morgen 15 á 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vrijdag neemt de wind wat toe en waait vanaf dan hoofdzakelijk uit het zuidwesten tot zuiden. Dat geeft iets zachter weer met maxima van 18 of 19 graden, maar ook licht wisselend weer met zonnige perioden en per dag wat regen. Dat weertype houdt ook begin volgende week aan, mogelijk wordt het dan een keertje 20 graden.