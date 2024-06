Team Greetje gaat in strijd tegen ALS morgen de Mont Ventoux op

WESTERWOLDE, WINSCHOTEN – Morgen gaat TEAM GREETJE de Mont Ventoux op in de strijd tegen ALS.

ALS is een meedogenloze spierziekte waar helaas nog geen behandeling voor mogelijk is. Er is veel geld nodig voor onderzoek naar oorzaak en behandeling.

Daarom gaat TEAM GREETJE , inclusief Greetje zelf, op 13 juni a.s. de Mont Ventoux bedwingen. Greetje is helaas gediagnosticeerd met ALS. Ondanks haar ziekte zet ze zich volledig in voor de strijd tegen ALS in de hoop dat er een oplossing komt voor deze mensonterende ziekte.

Het team bestaat uit 10 personen. Greetje gaat samen met Hans op de Hase Pino (een lig/zit tandem) de berg op. Annemarie fietst ook mee naar boven. De anderen gaan wandelend de steile berg op; 22 km vanaf de top met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Er is flink getraind en geld verzameld d.m.v. acties en donaties. Wil je TEAM GREETJE en daarbij de ALS stichting ook steunen dmv een donatie dan kan dit tot 1 juli a.s.

Scan hiervoor de QRcode (zie onderaan) of klik op de link: https://www.tourduals.nl/teams/team-greetje

Dankjewel namens TEAM GREETJE en alle ALS patiënten.

Voor vragen en info: gerdaploeger@gmail.com

Klik HIER voor onze reportage van 2 mei.