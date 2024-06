Woning Julianastraat Stadskanaal op last van gemeente Stadskanaal half jaar gesloten

STADSKANAAL – Vanaf vandaag wordt op last van de burgemeester een woning gesloten aan de

Julianastraat in Stadskanaal. De sluiting van zes maanden is op grond van overtreding van de Opiumwet in samenhang met het gemeentelijk drugsbeleid.



Hard- en softdrugs

In de woning is een grote handelshoeveelheid hard- en softdrugs gevonden. Daarnaast zijn er verschillende goederen aangetroffen die worden gebruikt voor de handel in drugs.



Meld verdachte situaties altijd!

Inwoners kunnen helpen met het bestrijden van ondermijning en drugshandel door alert te zijn en vermoedens te melden. Heeft u een onderbuikgevoel bij een bepaalde zaak, persoon of aanvraag, waarbij u denkt: ‘dit klopt niet’? Meld dit altijd bij de politie via 0900 8844 (en in noodgevallen met 112) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). “Een onderbuikgevoel is vaak terecht, meld dus ook bij twijfel”, aldus gemeente Stadskanaal.