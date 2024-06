Fotografeer en meer: het schitterende beekdal van het Amerdiepje

AMEN – Op 26 juni 2024 houdt Nationaal Park Drentsche Aa weer een fotografeer en meer excursie. Deze keer gaan ze naar het beekdal van Amen. Start is om 19:00 uur, parkeren bij Café de Amer, Amen 20 in Amen.



Tijdens deze excursie van ca. 2,5 uur nemen Nationaal Park gidsen u mee in het mooie avondlichtdoor het schitterende landschap langs het Amerdiep. De gidsen vertellen over bijzonderheden van dit karakteristieke landschap. Op verschillend plekken staan we stil om mooie doorkijkjes en prachtige meanders van de beek te fotograferen en fotografietips uit te wisselen. Met de telelens kunnen we bijvoorbeeld weidebeekjuffers, hazen en, bij voldoende rust, reeën fotograferen. Een statief kan daarbij van pas komen. Bloemen, maar bijvoorbeeld ook varens geven eveneens goede mogelijkheden voor natuurfotografie.

Tijdens deze excursie is volop gelegenheid om foto’s te maken op fotogenieke plekken. Neem een statief mee en trek waterdichte wandelschoenen aan. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.

Deze Fotografeer-en-meer-excursie maakt deel uit van meerdere fotografie-excursies die door de seizoenen heen gegeven worden. Deze excursies zijn geschikt voor bezitters van alle typen camera’s. Kijk in de Activiteitenkalender op www.drentscheaa.nl of op facebook voor de overige data. Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.