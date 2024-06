Huishoudens zonder tv en internet door vernielde glasvezelkabel

KLEIN ULSDA, REGIO – Huishoudens in de omgeving van Klein Ulsda zitten sinds dinsdag zonder tv en internet.

Bij werkzaamheden aan gasleidingen langs de Oudeschanskerweg/Hamsterweg is dinsdag schade aan de glasvezelkabel ontstaan. Hierdoor is over een lengte van 500/600 meter glasvezelkabel vernield. “De schade is enorm” vertelt een medewerker van Glasdraad. Hij schat dat zo’n 50 huishoudens in Oudeschans, Klein Ulsda en een gedeelte van Bellingwolde en Blijham het momenteel zonder internet en t.v. moet doen.

Om de boel te herstellen moeten honderden meters glasvezelkabel vervangen worden. “Als een kabel tijdens werkzaamheden wordt doorgestoken en er dan een paar huizen zonder internet zitten is dit meestal binnen 24 uur verholpen”, legt Martijn Betlem van Glasdraad uit. “Maar de schade is nu zo groot, dat het langere tijd duurt voordat alles gerepareerd is”. Er moet een nieuwe gestuurde boring worden uitgevoerd. Hiervoor wachtte Glasdraad op toestemming van de gemeente/provincie. Deze toestemming is zojuist gegeven! Ze gaan zo spoedig mogelijk, in afstemming met alle partijen, met de boring beginnen; de voorbereidingen zijn al begonnen. Deze nieuwe boring zal waarschijnlijk vanavond gereed zijn. In de tussentijd wordt gewerkt aan het vervangen van de glasvezelkabels die kapot getrokken zijn; dit zijn kilometers lange kabels.

Glasdraad hoopt dat het euvel voor het weekend verholpen is, maar kan niks beloven. “Desnoods wordt in het weekend doorgewerkt”, aldus Betlem. Een vervelende situatie. “Hierdoor merk je pas hoe afhankelijk we zijn van internet en zeker nu er ook nog het EK voetbal op t.v. komt”, vertelt een inwoner van Klein Ulsda.

Foto’s: Catharina Glazenburg