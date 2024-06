Kapsalon Harma viert het 40 jarig bestaan

OOSTWOLD, FINSTERWOLDE – Kapsalon Harma in Oostwold en Finsterwolde bestaat 40 jaar. Vanmiddag is er een receptie.



Harma Noordermeer wordt in Augustus 70 jaar en werkt nog 5 dagen per week, waarvan de maandagmorgen in t: Hamrik in Nieuwolda. Ze was 17 jaar toen ze in het kappersvak begon. “Ze doet haar werk nog altijd met veel plezier en dat straalt ze ook uit; altijd open en eerlijk naar de klanten toe”, aldus Brunette Sanders.



Harma runt haar zaken met haar dochter Regina en met Janine Baas, die al 18 jaar bij haar in dienst is. In september komt kleindochter Lara ook in haar salon werken. Drie generaties op een rij, hoe trots kun je dan als moeder en oma zijn!



Harma is nog lang niet van plan om te stoppen, haar werk en haar klanten kan ze nog lang niet missen.

Het is altijd een feestje om bij Harma in haar prachtige salons te zijn! Vanmiddag is in de kapsalon in Oostwold van 16.00 tot 19.00 uur een receptie. Een hapje en drankje staan klaar!

Foto’s ingezonden door Brunette Sanders