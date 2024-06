DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteren is tussen 17.35 en 17.50 uur op de parkeerplaats van de Edeka aan de Kirchstraße in Papenburg een grijzen VW Golf aangereden. De wagen heeft schade. De veroorzaker daarvan is onbekend.

Haren

Om 20.12 uur is gisteravond bij een werkplaats aan de Schwartenberger Straße in Haren brand ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. Het vuur werd door de brandweer geblust. De schade wordt op 50.000 euro geschat.

Meppen

Tussen dinsdag 16.00 en woensdag 17.00 uur is aan de Margaretenstraße in Meppen een ruit van een Mercedes Sprinter ingeslagen. Er is gereedschap gestolen. De schade bedraagt 2.000 euro.

Tussen dinsdag 16.45 en woensdag 7.15 uur is aan de Wilhelm-Busch-Straße in Meppen bij een bouwcontainer in gebroken. Er werd gereedschap ter waarde van 5.000 euro gestolen.

Weener

Op 11 juni is tussen 16.40 en 16.55 uur op een parkeerplaats aan de Kirchhofstraße iemand tegen de achterzijde van een rode Mitsubishi aangereden. Wie dit geweest is is onbekend.