Ossen aan het werk in Ter Wupping​

TER WUPPING – Rond Ter Wupping, in Westerwolde, is een prachtig heischraal gebied te vinden. Er zijn niet veel van dit soort natuurgebieden meer. Daarom doet Staatsbosbeheer haar best dit gebied te behouden en te verbeteren. Dat doen ze niet alleen met mankracht en machines, maar sinds kort ook met ossen. Vanaf 21 mei zijn zij de ‘beheerders’ van dit bijzondere natuurgebied en helpen ze hier de natuur sterker en gevarieerder te worden. ​

In het gebied groeien, naast heide, verschillende soorten grassen en kruidenrijke soorten. Maar de afgelopen jaren zag Staatsbosbeheer dit gebied veranderen. De structuur in het gebied werd minder door het maaien maar ook door verzuring. Boswachter Jelka: “Dat is hartstikke zonde, want heischraal gebied is er niet zo veel meer, maar het is wel nodig voor veel bijzondere plantensoorten, insecten en reptielen.” Met een aantal ingrepen hoopt Staatsbosbeheer het gebied te verbeteren en zo te behouden voor de toekomst.

Minder zuur en meer structuur

Met het steenmeel dat vorig jaar over het gebied uitgestrooid werd, werd verdere verzuring van de bodem tegengegaan en werden er mineralen aan de bodem toegevoegd. Met geld uit het programma Natuur van de provincie Groningen kon Staatsbosbeheer verder: “Afgelopen najaar maakten we het gebied klaar voor het vee: met afrastering en klaphekjes rondom. En nu zijn ze er dan eindelijk; de ossen,” vertelt boswachter Jelka trots! “Deze vier voormalige stieren (ze zijn gecastreerd) grazen nu het gras en de struikjes tussen de heide vandaan. En met hun hoeven zorgen ze ervoor dat de structuur van de bodem minder egaal wordt.”

Natuur inclusieve landbouw en vriendelijke ossen

De ossen zijn afkomstig van de boeren Janitha en Albert Wolfs. Uit de inschrijving voor de pachtconstructie bleken zij de beste op het onderdeel ‘kwaliteit’. Dat kan ook niet anders met de biologische aanpak en SKAL-certificering. “Met deze twee boeren kijken we gezamenlijk wat we kunnen aan Natuur Inclusieve Landbouw. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de boer op en vanuit het eigen bedrijf investeert in de natuur.” Zoals het nu lijkt tekenen beide partijen voor een langdurige relatie van tenminste 12 jaar. Daarmee is de samenwerking op het gebied van Natuur Inclusieve Landbouw, tussen Staatsbosbeheer en Wolfs de eerste in Westerwolde.

Beetje meer of beetje minder?

Terug naar de ossen: die lopen van april tot en met oktober in het gebied. Ondertussen houdt Staatsbosbeheer in de gaten hoe het gebied zich ontwikkelt. Blijft het landschap open en de heide intact dan gaat het goed. “Maar zien we dat er meer struiken en boompjes gaan groeien, dan moeten er meer dieren bij.” Het is hoe dan ook een hoopvol experiment en een mooie natuurlijke manier om landschappen te beheren.

Wandelaars zijn welkom en ook honden mogen in het gebied uitgelaten worden, maar dan natuurlijk wel aan de lijn!