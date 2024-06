Samen in stilte lezen in de Marktpleinkerk

WINSCHOTEN – In de monumentale Marktpleinkerk, misschien wel het mooiste gebouw van Winschoten, kun je deze zomer meedoen aan een Silent Reading Party; een stilte leesfeest. Het idee is over komen waaien uit Amerika en nu ook in Nederland in opkomst. Deze nieuwe samenwerking tussen de kerk en de Bibliotheek Winschoten is gratis en voor iedereen toegankelijk.



Waar vind je in de drukte en het lawaai van alledag nog stilte en tijd om rustig te lezen? De kerk is open voor iedereen die in alle rust van zijn of haar boek wil genieten. Niet gestoord door appjes of berichtjes op je telefoon, omgevingslawaai of muziek van anderen. Tijdens het ‘Leesfeesssstttt’ kun je twee uur lang ongestoord lezen. Daarna is er gelegenheid om met andere lezers onder het genot van een kop koffie of thee je leeservaringen uit te wisselen. Niet verplicht, wel gezellig.



In samenwerking met de bibliotheek wordt dit leesfeest nu ook in Winschoten georganiseerd. Om lezen te stimuleren, elkaar te ontmoeten of te inspireren met verhalen. Maar ook om op een markante plek gelegenheid te geven om zonder prikkels even helemaal in een boek te duiken. ‘Dit is een prachtige samenwerking op een unieke locatie om lezen leuker te maken en elkaar te ontmoeten. Daar geloof ik in’, aldus Renske Osenga van Bibliotheek Winschoten.’ ‘Gun jezelf een bijzondere ervaring op een bijzondere plek’, voegt predikant Bert Altena toe.



Gedurende de zomermaanden organiseert de kerk vier keer een ‘Leesfeesssstttt’ op vrijdag 5 juli, 19 juli, 2 augustus en 16 augustus van 15.00 tot 17.00 uur. De kerk is open en iedereen kan zelf een plaatsje zoeken. Mobiele telefoons gaan uit. Om 17.00 uur wordt er gratis koffie of thee geserveerd. Iedereen is welkom, je hoeft je niet van tevoren op te geven. Vergeet niet je boek mee te nemen, of kies er één uit de ruilkast.

Foto’s: lezers in de kerk. Foto van Renske, Biblionet Groningen

Predikant Bert Altena en Renske Osenga van Bibliotheek Winschoten bij ingang van de kerk. Foto van Renske, Biblionet Groningen