Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG EERST REGEN | WISSELVALLIG MAAR ZACHTER

Het is vanochtend bewolkt en af en toe valt er wat regen of motregen bij 10 tot 12 graden, maar vanmiddag wordt het droog en in de loop van de middag komen er ook enkele opklaringen. De maximumtemperatuur is 16 a 17 graden en er komt vanmiddag windkracht 3 tot 4 te staan.

Vanavond is het droog en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen is dan ook een vrij bewolkte dag en af en toe kan er wat regen gaan vallen. Dat is vooral in de ochtend, de middag en avond zijn meestal droog al kan er ook dan wel een bui vallen. Maximum morgen rond 18 graden en een matige tot vrij krachtige zuidenwind (windkracht 3 tot 5).

Zaterdag zijn er iets meer opklaringen maar ’s nachts is er enige tijd regen en overdag zijn er nog een paar buien, mogelijk eentje met onweer. Dan is het ook een beetje vlagerig bij 16 of 17 graden. Ook zondag en begin volgende week valt er soms regen, maar de wind neemt na zondag af en de temperatuur gaat dan omhoog naar 20 tot 22 graden.