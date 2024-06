Het EK voetbal volgen in Dorpshuis ’t Ganzenust

VRIESCHELOO – Zondag 16 juni a.s. om 15.00 uur begint voor Nederland het EK in het Volkspark Stadion in Hamburg tegen Polen. Dorpshuis ’t Ganzenust kijkt mee vanaf 14.30 uur en iedereen is welkom.



De komende wedstrijden van Oranje worden ook in het dorpshuis gevolgd. Vrijdag 21 juni en dinsdag 25 juni kunt u kijken naar de wedstrijden van Oranje. Op vrijdag speelt Oranje in de Red Bull Arena in Leipzig tegen Frankrijk. Het bestuur van ’t Ganzenust gaat er van uit dat dit een spektakel partij wordt voor Oranje. Dinsdag 25 juni is het Nederland tegen Oostenrijk om 18.00 uur in het Olympia stadion in Berlijn.

Het is nog afwachten tegen wie Oranje in de kwartfinale dan gaat spelen.



Maar als Oranje doorgaat zal Dorpshuis `t Ganzenust weer open zijn voor de fans en andere belangstellenden.