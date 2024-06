Leden S.S.V. Blijham in het nieuw gestoken

BLIJHAM – Onlangs zijn de leden van S.S.V. (Schietsportvereniging) Blijham in het nieuw gestoken.

S.S.V. Blijham telt momenteel 23 leden. Dit zijn zowel junioren als senioren. Onlangs hebben ze nieuwe kleding gekregen. Dit werd deels door E.M. Sporting gesponsord. Vandaag, op hun open avond, kwamen de leden in hun nieuwe kleding bij elkaar. Reden voor een groepsfoto!

S.S.V. Blijham is in 1989 onder het motto: Beter Lol In Je Hobby Als Meesterschutter opgericht. Hun clubhuis is vooraan op het Sportpark in Blijham. Daar wordt elke vrijdagavond van 19.15 tot 22.30 uur geschoten. Op de 10 meter baan wordt zowel met een luchtgeweer als een luchtpistool met kogels van 4,5 mm op kaartjes geschoten.

De vereniging is aangesloten bij de G.S.B., de Groninger Schuttersbond en bij de K.N.S.A., de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.

Leden doen aan zowel districtskampioenschappen als regionale wedstrijden mee. S.S.B. valt onder District 1, dat globaal wordt gevormd door schietsportverenigingen uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en deels Overijssel. Bij de wedstrijden schieten de senioren en de A junioren (vanaf 19 jaar) 60 keer; de junioren 40 keer.

“Schietsport is vooral een concentratiesport” vertelt voorzitter Marcel Smit. Telefoons zijn dan ook op de schietbaan verboden, zodat men niet door allerlei piepjes en geluidjes wordt afgeleid.

Kinderen vanaf 9 jaar kunnen lid worden. Zij moeten tot hun veertiende “opgelegd schieten”. Dit wil zeggen dat er onder het luchtgeweer of luchtpistool, dat geen terugslag heeft, een stander (bok) staat. Leden vanaf 55 jaar mogen ook van een stander gebruik maken; dit is echter niet verplicht.

De vereniging is trots op hun eigen accommodatie, met kantine. Onlangs heeft men het pad vernieuwd, zodat het gebouw ook voor mensen die slecht ter been zijn goed te bereiken is. Ook binnen is alles zo ingericht dat mindervaliden er prima terecht kunnen. Zo is er bijvoorbeeld een invaliden toilet.

Sinds vier weken heeft S.S.B. een nieuw bestuur, dat wordt gevormd door: Marcel Smit, voorzitter, Richard Dewulf, secretaris, Corien van der Veer, penningmeester en Sannie Edens, lid. Er is nog plaats voor één lid in het bestuur.

Er zijn plannen om na de zomer een bedrijvencompetitie te organiseren. Ook wil men de jeugd mee laten doen aan districtskampioenschappen.

Belangstellenden zijn vrijblijvend welkom op de wekelijkse schietavond op vrijdag van 19.15 tot 22.30 uur. Iedereen mag gedurende drie weken kennis maken met de sport en de club en zo ervaren of deze bij hem of haar passen. Alle nieuwe schutters schieten in de eerste periode, bij het verwerven van hun nieuwe vaardigheid, onder begeleiding. Jeugdschutters vanaf 12 jaar hebben constante begeleiding en toezicht. (In de bouwvakvakantie is het clubgebouw drie weken dicht).

C.Glazenburg

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg