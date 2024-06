Nieuwe single TuDuDu van Høksons is een klassieke feesttent-meezinger

REGIO – Eén keer horen is nooit meer vergeten. De nieuwe single van Veenkoloniale Høksons uit Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe is een meebrullen zoals een meebrullen bedoeld is. De titel zegt alles: TuDuDu! En dat is ook het enige wat je hoeft te onthouden om het refrein mee te lallen. Gegarandeerd dat dit nog heel lang is te horen in de verre omtrek van menig feesttent.

Want dat is waar het over gaat. Over lol maken en feestvieren in de feesttent. Het nummer is lekker dansbaar en voor het gemak hebben Høksons de danspasjes alvast bedacht. Die zijn te zien in de uitermate foute clip bij het nummer, die bestaat uit filmbeelden met een uitermate hoog fout-eighties gehalte, waarvoor zanger Gert, gitarist Dirk, bassist Frank en drummer Jochem speciaal even de sporthal indoken. In de bijzonder kleurrijke clip ontbreken ook de waarin haarbanden, panterprint en rookmachines zeker niet, voor de optimale eightiesbeleving.

Dit potje partymuziek van de bovenste Veenkoloniale planken – opgenomen bij Vredeveld en Russchen Music – laat zich misschien nog wel het best omschrijven als technorock. En daarmee slaan de rockers toch wel enigszins een nieuwe weg in. De eerste reacties zijn enthousiast. ‘Prachtig’ en ‘heul schier’ zijn kreten die al te horen waren. Voor de fans is TuDuDu een extra reden om eens lekker als een beest tekeer te gaan op de dansvloer. Want blijf hier maar eens stil bij zitten.

TuDuDu is vanaf begin juli te beluisteren via alle bekende streamingdiensten.