VCP Oldambt bezorgd over de toekomst van de zorg in Oost Groningen

OLDAMBT – De VCP uit zijn zorgen over de “financiële perikelen bij het OZG“ en vraagt middels onderstaande brief de gemeenteraad hun zorgen te delen.

Geachte Raad,

Waar de zorg al niet genoeg onder druk staat, zijn de mogelijk komende verwachtingen ten treure als men spreekt over zorgplicht. Daar waar eerst nog voldoende capaciteit aanwezig was als het ging om persoons- en medisch gerichte zorg, is het huidig beleid noodgedwongen veranderd in “roeien met de riemen die we hebben”.



Menzis vond het voorheen noodzakelijk om het Sint Lucas ziekenhuis te Winschoten en Delfzicht te Delfzijl te sluiten en te verplaatsen, het Refaja ziekenhuis moest een “deeltijdplaats worden”. Zien we onze regio, dan valt gelijk op te merken dat hulpbehoevende inwoners van heinde en ver komen voor noodzakelijke medische zorg. Ongeacht de leeftijdsgroep is een ieder aangewezen op het OZG als het gaat om medische en specialistische zorg.



Bij het lezen in de media dat OZG in financiële nood verkeert en Menzis voornemens is de destijds gebundelde en noodzakelijke krachten met het OZG te beëindigen, gaat mogelijk een goede werkplek en voor hulpbehoevende inwoners een kostbaar ziekenhuis verloren. Menzis zou hierin meer hun verantwoordelijkheid moeten tonen om OZG financieel bij te springen. Niet ieder is in staat om verder te kunnen reizen voor de nodige zorg.



Hierbij denkende aan het ziektebeeld en grotendeels extra kostenplaatje wat dit met zich mee brengt.

Waar in de gemeente noodzakelijke bezuinigingen aan de orde zijn. Ook vanuit de WMO, zal de druk alleen maar groter worden als men kijkt naar vervoer enzovoort. Ons inziens heeft Menzis de zorgplicht dat de verzekerden binnen een redelijke tijd en AFSTAND de zorg kunnen krijgen die nodig is. De VCP spreekt hier hun grote zorgen over uit en vraagt de raad dan ook om vanuit onze gemeente in de eerstvolgende raadsvergadering de terechte zorgen hierover uit te kunnen spreken.



Namens de VCP fractie

Engel Modderman