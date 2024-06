Vlagtwedder Landbouwbeurs geopend door nieuwe staatssecretaris Eddie van Marum

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | OOK EEN KOEL WEEKEND

Het is op deze vrijdag de meeste tijd zwaar bewolkt en net als vannacht valt er zo af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag en vanavond is het iets vaker droog kan de zon soms even doorbreken. De maximumtemperatuur is 18 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest, kracht 3 tot 5.

Vannacht en morgenochtend wordt het iets serieuzer want in de loop van de nacht komen er uit het zuiden een paar pittige buien en ook morgenochtend valt er soms een flinke bui. Met daarbij ook kans op onweer.

Morgenmiddag- en avond is het vaker droog maar veel zon is er ook dan niet en er blijft kans op een beetje regen. Zondag is het niet veel anders, al is het dan later op de dag de meeste tijd droog. Maxima dit weekend rond 17 graden. Na het weekend is het iets zachter, maar het blijft een beetje wisselvallig.