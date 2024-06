Westerwolde Rijgt: Tien dagen tuinen en kunst

WESTERWOLDE, KANAALSTREEK – Vandaag is Westerwolde Rijgt van start gegaan. Tot en met zondag 23 juni openen de mooiste tuinen en bijzondere locaties in Westerwolde en Kanaalstreek, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, weer hun tuinhekken en poorten voor het publiek.

Het thema is dit jaar ‘Diedeldaintjen’. Het is het Groningse woord voor het slenteren. Iets wat de bezoekers 10 dagen lang kunnen gaan doen in de prachtige tuinen en bijzondere locaties die deelnemen aan Westerwolde rijgt. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in tuin, tuinhuis of serre. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt zoals gebruikelijk een klein cadeautje klaar in de vorm van een kraal, waarmee een origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir! Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties (BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open. Het MOW | museum Westerwolde, Kamp de Beetse, de Burcht te Wedde en de Oude Stelmakerij Sellingen zijn ook bijzondere plekken om te bezoeken.

Op woensdag 19 juni wordt in Smeerling de Westerwolde rijgt FAIR, met zo’n 70 stands, gehouden. Het thema is groen en kunstzinnig. De fair is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Johannes Velthuis bezocht vandaag :

Kwekerij ’t Ol Daip Sellingerstraat 7 Ter Apel

In maart 2015 kochten Wendy en Danny hun huis aan de Sellingerstraat 7 en in de jaren dat ze er wonen hebben ze al veel gedeelten van de tuin aangepakt, beetje bij beetje. In 2018 startten ze hun kwekerij, gespecialiseerd in kruiden en bijzondere groenten. In de tuin is Interactieve Landschapskunst van Marleen Dijkdrent te zien.

Beeldentuin Ol Raive Kanaalweg 1, Sellingen

De Groningse uitdrukking voor oud gereedschap is ‘ol raive’. Daarmee is ook de naam van deze kunstenaarstuin verklaard. De natuurlijke tuin is 1800 m2 groot en heeft een grote moestuin. De beelden zijn gemaakt door Marco Dijkstra; hij is ook de maker van de jaarkraal voor 2024.

Kopje Genieten Dennenweg 1A, Sellingen

Kopje Genieten is één van de Bijzondere Locaties, die tijdens WWR tien dagen gratis toegankelijk is en speciaal voor WWR activiteiten of exposities organiseert. Er zijn exposities van Elles van Dijk, fotografie, Ina Savenije, keramiek en Ilva van de Meijden, betonnen sieraden.

SHB De Oude Stelmakerij Dorpsstraat 32 Sellingen

In het historische pand is de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Westerwolde te zien: Westerwolde in Vogelvlucht. In woord en beeld wordt de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de middelen van bestaan en andere kenmerkende elementen uit de rijke historie verteld.

In de schuur naast de Stelmakerij is elk jaar een andere wisseltentoonstelling. Tijdens Westerwolde rijgt 2024 is er een tentoonstelling miniaturen van oude landbouwwerktuigen en een tentoonstelling van foto’s van Oud Sellingen.

Alle informatie over Westerwolde Rijgt 2024 is HIER te vinden.

Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s