Feest voor kinderen in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op zondag 23 juni wordt in Finsterwolde een kinderfeest georganiseerd.

Dankzij bijdragen uit het dorp, Activiteiten Commissie Finsterwolde, Dorpsbelangen Finsterwolde, Stichting Eemsmond en gemeente Oldambt, wordt, in samenwerking met SWO, boer Frank Kremer, de bibliotheek, Venema Finsterwolde en MFC de Hardenberg op zondag 23 juni een kinderfeest voor kinderen van 5 t/m 12 jaar uit Finsterwolde, Ganzedijk, Hongerige Wolf en Blauwestad georganiseerd.

Het feest begint om 11.00 uur in het Luppenspark. Daar zijn spelletjes voor kinderen van 5 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar. Denk hierbij aan huppelrace, hinkelen, elastieken, hoepelen, touwtrekken, jeu de boules, een kussengevecht (zelf een kussen meenemen) en nog veel meer. Tussendoor is er iets te eten en te drinken.

Om 14.00 uur is het vrij zwemmen in zwembad de Hardenberg. Hierbij wordt het bad deels voor de kleintjes aangepast. In het water liggen speelattributen en er zijn deskundige badjuffen en – badmeesters die een oogje in het zeil houden.

Om 16.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Opgaveformulieren liggen bij Venema Textiel, bibliotheek Finsterwolde en MFC de Hardenberg. Opgeven voor 20 juni.