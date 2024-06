Geslaagde Festival de Verbinding in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Vandaag werd bij de Binding het Festival de Verbinding, met: dans, muziek, kraampjes met zelfgemaakte souvenirs en Oekraïense hapjes georganiseerd.

De oorlog in Oekraïne is al ruim twee jaar aan de gang. Vele Oekraïners, jong en oud zijn hun land ontvlucht. Een deel van de gevluchte Oekraïners heeft tijdelijk onderdak gevonden in Oude-en Nieuwe Pekela. Daar zijn ze veilig maar hoe ziet hun toekomst eruit en hoelang gaat deze verschrikkelijke oorlog nog duren? Hoe overleven ze die tijd in een voor hen vreemde omgeving?

Biblionet Groningen heeft zich vanaf oktober 2023 met meerdere activiteiten ingezet om deze mensen op een plezierige wijze bekend te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Hierbij worden ook de lokale bewoners betrokken, want wat weten zij over de Oekraïners die naast hen wonen?

Daarom werd vandaag in De Binding het Festival de Verbinding georganiseerd. Er was een Verbindingsconcert, dans, muziek en kraampjes met de zelfgemaakte souvenirs en Oekraïense hapjes en soep. Ook waren Vluchtelingenwerk en het koor de Zwalkers aanwezig en zorgde Anna Kuipers-Orlova, derdejaars studente van Prins Claus Conservatorium in Groningen en gastdocent en spreker over de geschiedenis, cultuur en tradities van Oekraïne en de Sovjet-Unie, voor het muzikale, inhoudelijke en coördinerende deel. Choreografe en dansdocent uit Oekraïne Natali Marchuk bereidde traditionele en moderne Oekraïense dansen met kinderen en jongeren voor. Schrijvers van Biblionet Groningen presenteerden er hun verhalen.

Foto’s en video: Fred Stötefalk