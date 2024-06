DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

In Bunde is een 36 jarige vrouw uit Emden aangehouden. De vrouw verkeerde dusdanig onder invloed van alcohol dat zij zich in een hulpeloze toestand bevond. De vrouw liet zich niet zonder slag of stoot meenemen. De agenten werden bespuugd, geschopt en geslagen. Uiteindelijk lukte het de vrouw mee te nemen voor bloedafname en werd ze ter ontnuchtering in een cel gezet. Er is niemand gewond geraakt. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Meppen

Vrijdag is tussen 16.30 en 16.50 uur op de parkeerplaats van een bouwmarkt aan de Fürstenbergerstraße in Meppen een Mercedes V Klasse aangereden. Hierdoor ontstond voor 1.500 euro schade. De veroorzaker is onbekend.