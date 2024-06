Medailleregen voor Schotse dansers uit Zuidlaren

ARNHEM, ZUIDLAREN – Drie bronzen medailles, zes keer zilver, een gouden plak en een trofee. De dansers van Highlanddancing.nl uit Zuidlaren kwamen goed gehuldigd terug van danswedstrijd The Silver Thistle Competition in Arnhem.

Brons werd behaald door Mathilde Oosting voor haar Trophy Fling en op de Scottish Lilt. Hinke Jager (17) won brons voor de uitvoering van de Flora. Daarnaast won Hinke Jager nog een zilveren plak bij de Sword Dance.

Zes medailles en trofee voor Weeke

De overige zilveren plakken, en ook het goud, gingen naar Tessa Weeke (28). Ze behaalde de tweede plaats bij de Highland Fling, de Sword Dance, de Scottish Lilt, de Seann Triubhas en de Flora MacDonald’s Fancy.

Bij de Reel of Tulloch liet ze alle competitie achter zich en ging ze met het goud naar huis. Deze medailleregen resulteerde voor Weeke ook in een runner-up trofee, wat betekent dat ze de op één na beste resultaten heeft behaald over de gehele competitie.

Over de dansgroep

Highland Dancing NL is een Schotse dansgroep met het thuishonk in Zuidlaren. De dansers komen uit de drie noordelijke provincies en trainen elke week om mee te kunnen doen met diverse competities en optredens in binnen- en buitenland.

De groep bestaat uit tien dansers (en een doedelzakspeler) variërend in leeftijd tussen de 8 en de 45 jaar, variërend van beginners tot ervaren dansers.

Wat is Highland Dancing

Highland Dancing is een Schotse dansvorm, die vroeger werd beoefend om kracht en discipline te testen tussen verschillende Schotse clans. Later werd het zelfs door het Schotse leger gebruikt om soldaten te testen.

De ‘Highland Fling’ en de ‘Sword Dance’ zijn de bekendste varianten. De meeste dansen vertellen een verhaal waarbij bewegingen symbool staan voor een gebeurtenis. Zo wordt er bij de ‘Sean Triubhas’ het afschudden van een broek nagebootst. Dit is ontstaan nadat het verbod op het dragen van een kilt werd opgeheven en de broek eindelijk afgeschud mocht worden.

Highland Dancing vergt veel training, conditie en doorzettingsvermogen. De specifieke technieken worden tijdens kampioenschappen en competities streng beoordeeld door een deskundige jury.

Meedoen? Kom naar de open les in september!

Wie meer wil weten, een keer wil komen kijken of mee wil doen met Highland Dancing, is van harte welkom op de open les op 17 september, om 19.30 uur in de Ludinge in Zuidlaren. Voor meer informatie, kijk op higlanddancing.nl of stuur een mail naar highlanddancing.nl@gmail.com.