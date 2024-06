Museum Collectie ter Borg houdt open huis

Zondagmiddag 30 juni houdt het museum Collectie ter Borg van 13.00 tot 16.00 uur open huis.

U bent van harte welkom om door een van de gidsen rondgeleid te worden. U krijgt uitleg over de collectie landbouwhandgereedschappen die landbouwer ter Borg in zijn werkzame leven heeft verzameld. Ook kunt u een kijkje nemen in de wisselexpositie, die laat zien wat de Herinrichting het Veenkoloniale gebied heeft gebracht. Niet alleen de landbouw, maar het hele gebied heeft toen een “Kapitale Impuls” gehad.

En last but not least: de Kiepkerel komt langs. Hij heeft een kiep vol “laidjes van Daipswale”, waarvan hij u royaal zal laten genieten.

Museum Collectie ter Borg

Ommelanderwijk 51B (achter de Stainkroeg)

9644 TA Veendam

www.veenkoloniaal-landbouwmuseum-terborg.nl

e-mail: stichtingterborg@gmail.com