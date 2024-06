Organisatie kijkt terug op geslaagde avondvierdaagse Veendam

VEENDAM – Gisteravond was de intocht van de Veendammer avondvierdaagse.

`We zijn er bijna` klonk het vrijdagavond veelvuldig door de straten in en rondom het Veendammer centrum tijdens de intocht van alweer de 64e editie van de avond4daagse in Veendam. Zo’n 2631 wandelaars, een zestal muziekkorpsen, duizenden toeschouwers, droge weersomstandigheden en niet te vergeten de vele vrijwilligers die de afgelopen week druk waren om dit allemaal mogelijk te maken. De organisatie mag en kan dan ook terugkijken op een zeer geslaagd evenement in de Parkstad.

Tekst en foto’s: Peter Panneman, meer foto’s vindt u op zijn Facebook.