Spar Nicolai voorziet jeugdteam Van der Linde van nieuwe wedstrijdshirts

WINSCHOTEN – De heer Nicolai van de Spar in Winschoten heeft het jeugdteam van Schaakclub Van der Linde in het nieuw gezet.

Schaakclub Van der Linde bestaat dit jaar 150 jaar en is daarmee de oudste sportclub in de gemeente Oldambt. “De jeugd heeft de toekomst”, zegt eigenaar Nicolai van de gelijknamige Spar in Winschoten:

‘’We zetten met ons nieuwe Platform SPAR VITAAL in op allerlei initiatieven die de vitaliteit in de gemeente Oldambt bevorderen. Daar hoort natuurlijk ook de denksport bij!’’ Hij heeft het jeugdteam daarom ook voorzien van prachtig nieuwe wedstrijdshirts.



De Van der Linde jeugd speelt al jaren mee in de Noordelijke Jeugd Competitie. Dit is een competitie voor jeugdteams tot 18 jaar van de diverse schaakclubs uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.