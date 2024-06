Westerwolde Rijgt: Tien dagen tuinen en kunst dag 2

WESTERWOLDE, KANAALSTREEK – Vandaag is Westerwolde Rijgt van start gegaan. Tot en met zondag 23 juni openen de mooiste tuinen en bijzondere locaties in Westerwolde en Kanaalstreek, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, weer hun tuinhekken en poorten voor het publiek.

Het thema is dit jaar ‘Diedeldaintjen’. Het is het Groningse woord voor het slenteren. Iets wat de bezoekers 10 dagen lang kunnen gaan doen in de prachtige tuinen en bijzondere locaties die deelnemen aan Westerwolde rijgt. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in tuin, tuinhuis of serre. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt zoals gebruikelijk een klein cadeautje klaar in de vorm van een kraal, waarmee een origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir! Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties (BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open. Het MOW | museum Westerwolde, Kamp de Beetse, de Burcht te Wedde en de Oude Stelmakerij Sellingen zijn ook bijzondere plekken om te bezoeken.

Op woensdag 19 juni wordt in Smeerling de Westerwolde rijgt FAIR, met zo’n 70 stands, gehouden. Het thema is groen en kunstzinnig. De fair is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Johannes Velthuis bezocht vandaag :

Stonefarm, Zijdstukkerweg 7 Stadskanaal

Tussen zwerfkeien, in vele soorten en maten, groeit een grote verscheidenheid aan planten, bomen en struiken. Dwaal over de gazons, over het Hostapad en langs de verschillende vijvers. Een tuin van twee hectare in Engelse landschapsstijl met opvallende zwerfkeien die in harmonie met de gevarieerde beplanting zijn aangebracht. In het voorjaar bloeien vele duizenden bolgewassen en in de zomer geuren de vele rozen.

Tinus Scheltens is eigenaar van de Stonefarm en heeft daar over het algemeen zijn handen aan Maar in de wintermaanden neemt hij de schilderskwast ter hand. Hij is lid van de Westerwoldse Schilders Club.

En dat levert een boeiende expositie op! Tijdens Westerwolde Rijgt exposeren er ook: Els Postma: beeldhouwkunst, Anna Sloot: schilderijen en keramiek, Beika Kruid: mandala’s / zendala’s,

Ginie Klooster Kloen: textielkunst en Jelly Swart: sieraden. Ook was er vandaag een optreden van Vaart.

Kamp de Beetse Zevenmeersveenweg 10 Sellingen

Kamp de Beetse is één van de Bijzondere Locaties, die tijdens WWR tien dagen gratis toegankelijk is en speciaal voor WWR activiteiten of exposities organiseert. Het kamp werd in 1935 gebouwd als opvangkamp voor werklozen. Zij werden ingezet bij de ontginning van woeste gronden in oost Groningen. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verbleven er een korte tijd ongeveer 500 Joden uit Amsterdam in het kamp. Zij werden op 3 oktober van dat jaar afgevoerd naar kamp Westerbork.

Daarna kreeg het kamp weer een andere bestemming. In 1944 bood het kamp onderdak aan enige honderden mannen, die in het kader van de Arbeidseinsatz waren opgepakt en te werk werden gesteld bij boeren in de omgeving. In 1945 verbleven in het kamp ruim 200 NSB-vrouwen en kinderen uit de Randstad, die na Dolle Dinsdag in september 1944 waren gevlucht naar Lüneburg in Duitsland, maar in februari 1945 terug kwamen naar het noorden van ons land. In augustus 1945 werd Kamp de Beetse een interneringskamp en moesten enige honderden politieke delinquenten te weten NSB’ers en SS’ers daar hun straf uitzitten.

Het kamp werd in 1948 gesloten. Daarna werden de barakken, op één na, afgebroken en verkocht.

Nu wordt het kamp stukje bij beetje weer teruggebracht naar de oude situatie door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich er voor inzetten dat de historie van deze plek blijft bewaard.

In he kamp exposeren tijdens Westerwolde Rijgt: Yvonne Struys, schilderskunst en Schildersgroep Nieuwolda

Bron: WWR

Alle informatie over Westerwolde Rijgt 2024 is HIER te vinden.

Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s