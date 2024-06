Dieren in beslag genomen bij woning Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN GAAN ONTSTAAN | DEZE WEEK MINDER WIND

Ook vandaag is het niet helemaal droog want gaandeweg de dag ontstaan er enkele buien en vanmiddag kunnen daar best een paar flinke buien bij zijn. Onweer is vanmiddag ook zeker niet uit te sluiten en pas in de loop van de avond wordt het droog. De maximumtemperatuur is 17 a 18 graden en er staat windkracht 3 tot 5 uit het zuiden tot zuidwesten.

Vannacht is het dan droog met een zwakke wind en morgen is er daarna ook maar weinig wind. Plaatselijk kan wat regen vallen maar de meeste tijd is het droog. Maximumtemperatuur 19 graden en dus een aangename dag morgen.

Dinsdag is het de meeste tijd bewolkt met later op de dag weer kans op wat regen, maar dat is meer voor het midden en zuiden van het land. Bij ons blijft het meest droog, met een zwakke tot matige noordoostenwind en 19 a 20 graden. Woensdag is een droge en vrij zonnige dag maar donderdag en vrijdag zouden enkele buien kunnen ontstaan. De temperatuur komt dan uit op 20 tot 23 graden, dus wat warmer weer zit er later in de week aan te komen.