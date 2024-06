Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN DROGE MAANDAG | MORGEN KANS OP REGEN

Het is een rustige dag vandaag, met zonnige perioden en wat wolkenvelden. En het blijft ook droog, buien zullen wel gaan ontstaan in het oosten van het land en in Duitsland. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuidwesten maar later is er maar weinig wind. De maximumtemperatuur is ongeveer 19 graden.

Morgen is het iets anders want er is dan veel bewolking en een regenzone kan vanuit het zuiden tot bij ons komen. Dus in de loop van de dag is er morgen kans op enige regen. Dat is bij een matige noordoostenwind en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is overigens 11 graden en dan is het nog droog.

Droog is het waarschijnlijk ook van woensdag tot vrijdag. Een hogedrukgebied komt dan van Engeland wat dichterbij en een regenstoringen blijven meer in Frankrijk en Duitsland. Wij hebben dan mooie zonnige perioden en vooral wat stapelwolken. De temperatuur is woensdag door een noordwestenwind gematigd met 18 a 19 graden, maar daarna is het 20 tot 23 graden.