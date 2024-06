Eize Hoomoedt te gast bij de Dag Vanmorgen

STUDIO RTV WESTERWOLDE/G1 – Naar aanleiding van de bekendmaking over het neerleggen van zijn functie als fractievoorzitter van Groen Links in de gemeente Westerwolde was Eize Hoomoedt te gast in de uitzending in de Dag Vanmorgen.

Het besluit om te stoppen was weloverwogen.

Eize Hoomoedt vindt dat de politiek de laatste jaren is verhard en vindt dit niet meer bij hem passen. “De ambitie en passie zijn naar een dieptepunt gezakt”, aldus Eize Hoomoedt. “Het vuur is gedoofd door de verandering in de maatschappij, andere partijen die toetreden en de dynamiek die anders is geworden. Het voelde alsof er geen plek meer was voor de verbinder in de politiek”.



Achter de schermen blijft hij nog wel zijdelings betrokken. Hij houdt ook nog zijn commissielidmaatschap om zijn collega, René Kriek, die hem gaat vervangen, te ondersteunen. Er is veel druk en overleg in een eenmansfractie.



Op 10 juli zal zijn laatste raadsvergadering zijn. Achter de schermen blijft hij nog tot 1 september aan gezien er nog projecten zijn om af te ronden.



Op de vraag wat hij nu zal gaan doen, antwoordt hij dat hij eerst een pauze in gaat lassen en daarna gaat zien wat er op zijn pad komt. Hij is dankbaar voor alles wat deze raad, gemeente en de partij hem gegeven hebben.

Tienja Hensens