Franse sferen op 13 juli bij Montmartre Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT REGEN OP KOMST | MORGEN VOORAL ZON

Het is vanochtend nog overwegend droog met ook een paar mooie opklaringen, maar het zal toch vrij snel bewolkt raken en vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen. Dat is door een lagedrukgebied wat over België naar het oosten trekt en een groot regenbied tot over het Noorden weet te brengen. Vooral in de namiddag en het begin van vanavond kan het nogal druilerig zijn, maar onweersbuien zijn er bij ons niet en heel veel neerslag is er ook niet. Mogelijk valt er zo’n 5 mm maar op de meeste plaatsen ook minder dan dat. De maximumtemperatuur is 20 graden maar in de regen zakt het later terug naar 16 á 17 graden. Vanochtend is er maar weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige noordenwind te staan.

In de loop van de avond wordt het droog en vannacht klaart het ook op. Dat kan wat mistbanken geven bij minima rond 10 graden. Morgen is daarna een vrij zonnige dag met de vorming van wat stapelwolken. Met een zwakke oostenwind wordt het dan 17 á 18 graden.

Donderdag is het ook vrij zonnig en door de zon loopt het dan op naar 20 tot 22 graden. Daar kan vrijdag nog iets bij komen, maar dan draait het uit op enkele regen- en onweersbuien. Daarna komt een weekend met een westenwind en licht wisselvallig weer, maar begin volgende week lijkt het opnieuw droog en redelijk zonnig te worden.