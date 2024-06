DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Kluse

Tussen zaterdag en maandag is bij een opslagloods aan de Waldstraße in Kluse ingebroken. Er zijn meerdere sets banden gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Meppen

Tussen zondagmiddag 4 uur en maandagochtend kwart voor zeven is aan de Otto-Hahn-Straße in Meppen bij een Caddy ingebroken. Er werd een portemonnee en gereedschap gestolen. De schade bedraagt zo’n 1.600 euro.

Tussen zaterdag en maandag is vanaf een erf aan de Fillastraße in Meppen een aanhanger gestolen. De schade bedraagt 6.000 euro.

Op 14 juni is tussen 9.15 en 11.45 uur in een parkeergarage aan de Bahnhofstraße in Meppen een VW T Rock aangereden. De schade bedraagt 1.800 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Haren

Bij een ongeval in Haren is gistermiddag om 15.20 uur een negenjarig meisje gewond geraakt. Het kind fietste op de Nordstraße toen zij door een onbekende automobilist werd ingehaald. Daarbij hield de automobilist te weinig afstand. Het slachtoffertje schrok en kwam ten val. De automobilist is doorgereden.

Papenburg

Tijdens een doorzoeking werden op 12 juni in Papenburg bij een 32 en 44 jarige man onder anderen een niet geringe hoeveelheid verschillende soorten drugs, zoals marihuana en cocaïne, mobiele telefoons geld, tilidine tabletten en een vuurwapen in beslag genomen. De beide mannen worden verdacht van handel in verdovende middelen. Bij de doorzoeking werd gebruik gemaakt van een drugshond. De beide mannen zitten in voorarrest.

Gistermiddag is om 17.10 uur op de Umländerwiek links in Papenburg een 29 jarige motorrijder ten val gekomen, doordat er een oliespoor op de weg lag. Hij raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de veroorzaker van het oliespoor.

Gisteren is tussen 7.30 en 18.00 uur op een parkeerplaats aan het Hauptkanal links in Papenburg een zwarte Skoda Octavia aangereden. De wagen heeft links achter schade. De veroorzaker is onbekend.

Aschendorf

Bij de Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf is tussen donderdag 19.30 en vrijdag 7.30 uur met een straatklinker een ruit ingegooid. De schade bedraagt 500 euro.

Emsbüren

De A31 is gisteren ter hoogte van Emsbüren meerdere uren afgesloten geweest. De oorzaak was een vrachtwagen die om acht uur ’s ochtends in de berm was beland. De weg was tussen 11.00 en 15.30 uur voor bergingswerkzaamheden in zuidelijke richting dicht. De 31 jarige bestuurder bleef ongedeerd. Hij verkeerde onder invloed van verdovende middelen en alcohol.

Bunde

Hoewel een jonge vrouw op 11 juni een ongeval tussen haar en een 65 jarige vrouw uit Winschoten niet veroorzaakt had, griste zij de accu en enkele spullen uit een tas aan haar e-chopper en ging er vandoor. De bestuurster van de e-chopper werd om 13.50 uur bij het verlaten van de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße door de inwoonster van Winschoten aangereden. De politie kwam ter plaatse om het ongeval te registreren. Het kenteken aan de e-chopper, ook wel Big Wheel Scooter of Fat Coco Bike genoemd, was sinds 2021 niet meer geldig. Ook was er geen serienummer (FIN-nummer) te vinden. De politie is op zoek naar de betreffende jonge vrouw. Ze is tussen 18-20 jaar, heeft blond halflang haar en droeg een spijkerbroek. Ten tijde van de aanrijding droeg zij geen helm. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau van Bunde.

Foto: Politie Bunde