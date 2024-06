Museum Klooster Ter Apel wordt toegankelijker voor iedereen; met- of zonder beperking

TER APEL – In Museum Klooster Ter Apel worden maatregelen getroffen zodat het gebouw beter toegankelijk is voor mindervaliden. Dit maakte het museum vandaag bekend.

Bij de drempels en opstapjes zijn drempelhulpen geplaatst, zodat mensen in een rolstoel, met een rollator en ook met een kinderwagen een aantal vertrekken beter kunnen bereiken. Enkele extra hoge opstappen worden in de toekomst nog aangepast. “Toen het klooster in 1465 werd gebouwd werd er geen rekening gehouden met rolstoelen en kinderwagens” vertelt Marjan Brouwer, directeur van het Museum Klooster.

Ook heeft het museum een nieuwe website. De oude, van 17 jaar oud, zorgde weleens voor praktische problemen. De nieuwe is ook geschikt voor blinde- en slechtziende personen, die de site met een screenreader lezen. De website is geschreven in het lettertype Atkinson Hyperlegible, dat door het Amerikaanse braille instituut is ontwikkeld. Het museum gebruikt dit lettertype nu ook in brieven en op de tekstbordjes in het gebouw. “We kijken ook naar hoe we communiceren over onze collectie’, zegt directeur Marjan Brouwer. “We schrijven leesbare, lekkere teksten die mensen zonder uitgebreide kennis van kloosters en kerken ook kunnen begrijpen.”

“We geloven dat toegankelijkheid de sleutel is naar een werkelijk leuk en zinvol museumbezoek” aldus Brouwer. “Dit blijft de komende jaren het uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe tentoonstellingen en activiteiten. In het museum moeten alle zintuigen, zoals ruiken, zien, horen en proeven, kunnen meedoen, maar het moet ook een plek zijn om te “ontprikkelen”, aldus Marjan Brouwer.

C Glazenburg