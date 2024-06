Sander Blom presenteert zijn nieuwe boek Mythisch Groningen II

ONSTWEDDE – Op zaterdag 29 juni presenteert Sander Blom zijn nieuwe boek Mythisch Groningen II. Hij maakt daarbij een tour door de provincie, waarin hij stopt bij drie markante locaties. Het eindpunt is bij de juffertoren in Onstwedde. Daar is een lezing en de kerk is open om te bezichtigen.

Wat is de sage achter de imposante kerktoren in Onstwedde? En wie was ? Op zaterdag 29 juni houdt schrijver Sander Blom een tour langs drie markante locaties in de provincie Groningen, om antwoord op deze en meer vragen te geven. Hij strijkt ook neer aan de voet van het standbeeld van Lenin en presenteert dan verhalen uit zijn nieuwe boek, getiteld Mythisch Groningen II. Groningen barst van de fabels, volksverhalen en boeiende geschiedenis!

Op 29 juni verschijnt het tweede deel van Mythisch Groningen, met daarin vijftig boeiende verhalen uit de provincie. In Westerwolde en Stadskanaal beschrijft Blom bijvoorbeeld waarom de kerk in Siddeburen dichtgemetselde deurtjes heeft, de sage van Pool Hille, en meer boeiende fabels, volksverhalen en geschiedenis. Wat zijn de verhalen in Groningen? En waar komen deze verhalen vandaan?

Blom geeft maar liefst drie presentaties in de vorm van een tour door de provincie. Geïnteresseerden kunnen een lezing bijwonen op deze bijzondere locaties: aan de voet van de luchtwachttoren in Warfhuizen, bij het beeld van Lenin in Tjuchem en bij de juffertoren in Onstwedde. De kerk gaat speciaal voor de gelegenheid open. Bezoekers kunnen eerst een korte lezing over de fabels en volksverhalen uit Westerwolde en Stadskanaal beluisteren, waarna ze de locatie kunnen bezichtigen. De lezingen zijn gratis bij te wonen.

Kan je hier niet bij zijn? Het boek is te bestellen via www.uitgeverijpassage.nl; als je aangeeft dat je een gesigneerd exemplaar wil, geef dat dan even door in je bestelling en dan zet Sander een handtekening.

Foto’s: Sander Blom

Waar: Juffertoren

Kerklaan 9

9591 AH Onstwedde

Wanneer: Zaterdag 29 juni

Tijden: 16.00 – 17.00 uur