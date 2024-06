Westerwolde Rijgt: Dag 5

WESTERWOLDE, KANAALSTREEK – Vandaag is Westerwolde Rijgt van start gegaan. Tot en met zondag 23 juni openen de mooiste tuinen en bijzondere locaties in Westerwolde en Kanaalstreek, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, weer hun tuinhekken en poorten voor het publiek.

Het thema is dit jaar ‘Diedeldaintjen’. Het is het Groningse woord voor het slenteren. Iets wat de bezoekers 10 dagen lang kunnen gaan doen in de prachtige tuinen en bijzondere locaties die deelnemen aan Westerwolde rijgt. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen één of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in tuin, tuinhuis of serre. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt zoals gebruikelijk een klein cadeautje klaar in de vorm van een kraal, waarmee een origineel snoer gemaakt kan worden, als souvenir! Naast de tuinen zetten ook een aantal Bijzondere Locaties (BL’s) hun deuren deze tien dagen gastvrij en gratis open. Het MOW | museum Westerwolde, Kamp de Beetse, de Burcht te Wedde en de Oude Stelmakerij Sellingen zijn ook bijzondere plekken om te bezoeken.

Op woensdag 19 juni wordt in Smeerling de Westerwolde rijgt FAIR, met zo’n 70 stands, gehouden. Het thema is groen en kunstzinnig. De fair is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Johannes Velthuis bezocht vandaag:

Objets Trouvés is de naam van de tuin van Greet Kloeg, kunstenares in Blijham. Genoemd naar de kunstvorm die ze hanteert; ze gebruikt objets trouvés voor haar kunstwerken, letterlijk: gevonden voorwerpen. Haar atelier/expositieruimte bevindt zich op de deel van de voormalige oude bakkerij en ook de tuin rondom is etalage voor haar kunst. Tussen de bloemen staan haar creaties, al dwalend door de tuin kom je ze tegen. Er is een spannend bospaadje langs de rand van de tuin. Naast beeldend kunstenaar is Greet musicus. Ze bespeelt vele instrumenten, waaronder doedelzak. Tijdens WWR is bij Greet ook florale kunst van Liesbeth Visser te zien.

De tuin van kunstenares Bep Jansse van Noordwijk is 2000 m2 groot en heeft voornamelijk een groenblijvende beplanting en vele paadjes, waardoor al haar beelden van dichtbij te bekijken zijn. Zittend op één van de vele zitjes kun je de tuin goed op je in laten werken. Er is veel te zien en Bep vertelt graag over haar werkwijze en creaties.

Burcht te Wedde, Hoofdweg 7

In de prachtig gerestaureerde Burcht huizen de verhalen van zeshonderd jaar Nederlandse geschiedenis. De oude bomen, de kasteelgracht en de lange brug naar de binnentuin, die is ontworpen in de geest van tuinarchitect Roodbaard, maken het historische plaatje compleet. De Burcht herbergt een erfgoedhotel en op de bovenste verdieping een sprookjesachtig hotel voor kinderen ‘die aan de andere kant van het geluk geboren zijn’.

Tijdens WWR is er beeldhouwkunst van Beeldhouwerscollectief Het Paradijs te zien.

Bron: WWR

Alle informatie over Westerwolde Rijgt 2024 is HIER te vinden.

Foto’s: Johannes Velthuis, klik HIER voor meer foto’s